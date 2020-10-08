İstanbul’da çanta ve ayakkabı operasyonu
İSTANBUL’DA 3 İLÇEDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, DÜNYACA ÜNLÜ AYAKKABI VE ÇANTA MARKALARININ SAHTE ÜRÜNLERİNİ PİYASAYA SÜREN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ. BASKINDA BİNLERCE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.
İstanbul’da 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda, dünyaca ünlü ayakkabı ve çanta markalarının sahte ürünlerini piyasaya süren şebeke çökertildi. Baskında binlerce sahte ürün ele geçirilirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü firmalara ait markaların taklit ürünlerini piyasaya süren bir şebeke tespit etti. Aylar önceden başlayan takibin ardından önceki gün Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar’da 5 farklı depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda ünlü ayakkabı ve çanta gibi markaların taklit ürünlerini üretip sattığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Beş iş yeri ve imalathane ile depoya düzenlenen baskında bin 430 okul çantası, 252 adet etiket, 17 bin 168 çift ayakkabı, 115 bin 840 yarı mamul ürün ve 12 rulo halinde 504 metre uzunluğunda kumaş ele geçirildi.
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