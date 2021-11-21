İstanbul’da çalıntı plakalı araçla iki iş yerini soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da çaldıkları plakayı taktıkları araçla bir günde 2 iş yerini soyan 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 Kasım Pazar günü iki ayrı büfe ve telefon dükkanının sahipleri polise dükkanlarının soyulduğu ihbarında bulundu. Esenler’de de otomobil plakasının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aynı kişiler tarafından işlendiğini belirledi. Hırsızlık olaylarına karışan Muhammet G. (21), Timur G. (18), Hamza E. (18), Fatih İ. (19) ile Hamit D. (22), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 zanlı, dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama, yağma suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büfeden çok miktarda sigara, telefon bayiinden de elektronik eşya çalan zanlıların çaldıkları plakayı da araçlarına taktıkları öğrenildi.