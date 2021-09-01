İstanbul’da çakarlı araç denetimi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu’nda yapılan denetimde bir sürücüye otomobilinde çakar bulundurmak, kullanmak ve emniyet şeridini ihlal etmekten ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu Güney yol Levent mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında 34 DBZ 470 plakalı otomobil sürücüsüne çakar bulundurmak, kullanmak, cam filmi kullanmak ve emniyet şeridi ihlal etmekten 4 bin 17 lira ceza kesildi. Ekipler denetimler sırasında abartı egzoz ve cam filmi bulunan başka otomobil sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Bunun yanı sıra bir sürücü, fenalaşıp arabasını denetim noktasına çekti. Trafik polisleri kadına su ve çikolata ikramında bulundu. Ambulans çağrılmasını istemeyen kadın sürücü kendine gelerek aracına binip yolculuğuna devam etti.