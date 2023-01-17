Son Dakika
İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi’ne çalışan taşeron firmaya ait kapalı kasa araca düzenlenen operasyonda, paketler halinde daralı ağırlığı 112 kilo 190 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, belediyeye çalışan şirketin taşeron işçisi ol
İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi’ne çalışan taşeron firmaya ait kapalı kasa araca düzenlenen operasyonda, paketler halinde daralı ağırlığı 112 kilo 190 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, belediyeye çalışan şirketin taşeron işçisi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş 17.01.2023, 12:26
İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi’ne çalışan taşeron firmaya ait kapalı kasa araca düzenlenen operasyonda, paketler halinde daralı ağırlığı 112 kilo 190 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, belediyeye çalışan şirketin taşeron işçisi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.