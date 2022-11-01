İstanbul’da büyük operasyon: Piyasa değeri 33 milyon olan kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul’da tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ve 3 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 33 milyon 200 bin lira civarında olduğu belirtilen 2 ton 286 kilogram nargile tütünü ile 1 ton 165 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kaçak tütün depoları ve imalathaneleri olduğu bilgisine ulaştı. Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde bulunan 6 işyeri, 2 depo ve bir evde kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamulleri saklandığını tespit eden emniyet ekipleri, buralara operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 araca ise el konuldu. Adreslerde ve 3 araç içinde yapılan aramalarda piyasa değeri 33 milyon 200 bin lira civarında olduğu belirtilen 2 ton 286 kilogram nargile tütünü, 1 ton 165 kilo kıyılmış tütün, 140 bin dal bandrolsüz dolu makaron, 119 milyon 530 bin dal doluma hazır boş makaron, 3 elektrikli sigara dolum makinesi, 4 kompresör ve 3 bine yakın sökülmüş TADAB bandrolü ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli hakkında "5607 SKM çerçevesinde Kaçak Tütün" suçundan işlem yapılırken, 14 kaçakçı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İki şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.