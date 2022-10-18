İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terö

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde “KCK-Maliye” birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen “Kendal-Numan Amed” kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı. Yakalanan teröristin, PKK’nın sözde “Yürütme Konseyi” üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye’de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde “Cephane” biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.