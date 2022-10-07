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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Asayiş 07.10.2022, 11:20
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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