İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye’de silahlı eğitimi alan “Zerdeşt Agiri” kod adlı H.A. ile “Hogir Kobani” kod adlı A.G. adlı 2 terörist yakalandı. Tutuklanan teröristlerin, örgüt içerisinde sözde ‘savaşçı’ olarak faaliyetlerde bulundukları ve Suriye sınırından ülkeye giriş yaptıkları belirlendi.