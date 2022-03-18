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Uyku Bilim Kurulu Üyesi Karadağ: "Uyku bozuklukları; trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri"
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte haraç toplayan 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte haraç toplayan 10 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 18.03.2022, 09:11
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte haraç toplayan 10 kişi gözaltına alındı.