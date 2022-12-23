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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, eylemleri organize eden ve örgütün kırsal kadrosuna eleman toplayan 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, eylemleri organize eden ve örgütün kırsal kadrosuna eleman toplayan 12 şüpheli yakalandı.
Asayiş 23.12.2022, 11:45
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, eylemleri organize eden ve örgütün kırsal kadrosuna eleman toplayan 12 şüpheli yakalandı.