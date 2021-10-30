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İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Asayiş 30.10.2021, 10:13
İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG’yle bağlantılı kişilere yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.