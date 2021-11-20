İstanbul’da bir taksici emniyet kemeri cezasına isyan etti

İstanbul Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde ceza yiyen taksiciler türlü bahaneler üretti. Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksici sürücüsü, “Ticari taksinin pranga mahkumu kemer takması hak mı sizce? Ben bağlı kalıyorum” dedi. Yolcu seçmekten aracı bağlanan taksi sürücüsü ise “Yolcu seçmedim, adres sordular” diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Kurallara uymayan sürücüler denetim noktasındaki ekipler tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye 144 TL ceza yazıldı. Yolcu seçen 1 taksi sürücüsüne bin 339 TL ceza kesilerek aracı bağlandı.

“Maalesef ismimiz kötüye çıkıyor”

Emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Hamza Gürtürk, “Takmam gerekirdi. Yanlış bir şey. Yolcu yeni bindi. Takmama gerek kalmadan çevirdi. Denetimler olsun. Başka yerlere de baksınlar. Taksim Meydanı’na baksınlar. Sirkeci’ye baksınlar. Oralar biraz daha sıkıntılı. Taksimetrelerini açsınlar. Kötüler bizi de içinde sürüklüyor. Maalesef ismimiz kötüye çıkıyor” dedi.

“Ha cezaevinde kelepçe yemişsin, ha buna bağlı kalmışsın”

Emniyet kemeri cezasına tepki gösteren taksici İsmail Sezer, “Akşam 12’ye kadar. Bilhassa Ağustos ayında zaten nefes alamıyoruz. Diyelim ki oruçluyuz. Ticari taksinin pranga mahkumu kemer takması hak mı sizce? Hangi görevli memurlar takıyor? Ben bağlı kalıyorum. Ha cezaevinde kelepçe yemişsin, ha buna bağlı kalmışsın. İstanbul’da hangi güvenlikten bahsediyorsunuz? 20 km hızla gidemiyorsunuz. Bu emniyet kemeri burada yararlı mı size? Ticaride emniyet kemeri serbestti” diye konuştu.

“Yolcu seçmedim, adres sordular”

Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan Yahya Sezer, “İki kişi geldi. Bana balık restoranı sordu. Ben de Yenikapı’da olduğunu söyledim. Yolcu seçmedim. Seçsem buraya kadar boş gelmem. Mesai bitmiş. Paydos saatim. Neden yolcu seçeyim? Yolculara nereye gidiyorsun diye sormadım. İki Arap adres sordu. Başka yolcu gelmedi” ifadelerini kullandı.