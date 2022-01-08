İstanbul’da bir İETT otobüsü kazası daha: 5 yaralı

Fatih’te sabah saatlerinde iki İETT otobüsünün çarpması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından bir kaza daha meydana geldi. Fatih Beylerbeyi Caddesi’nde duramayan İETT otobüsünün önündeki İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen ikinci kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Unkapanı’nda sabah saatlerinde iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından Fatih Beylerbeyi Caddesi’nde 2 İETT otobüsü kaza yaptı. Saat 12.00 sıralarında Fatih Beylerbeyi Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü sürücü, duramayınca önündeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Edirnekapı kavşağı bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.