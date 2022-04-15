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İstanbul’da bir gecekondunun üzerine tır devrildi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde evin üzerine inşaat demiri yüklü tır devrildi. 5 kişilik ailenin yaşadığı evde, İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Rafet Tosun, Furkan Tosun, Türkan Tosun mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi ile tır sürücüsü Remzi B. yaralandı.
Asayiş 15.04.2022, 07:35 15.04.2022, 08:50
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde evin üzerine inşaat demiri yüklü tır devrildi. 5 kişilik ailenin yaşadığı evde, İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Rafet Tosun, Furkan Tosun, Türkan Tosun mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi ile tır sürücüsü Remzi B. yaralandı.
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