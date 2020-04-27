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İstanbul’da bir emniyet mensubu korona virüsten hayatını kaybetti

İSTANBUL’UN ATAŞEHİR İLÇESİNDE KORONA VİRÜSE YAKALANAN POLİS MEMURU FERİDUN FIRAT YILDIRIM, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. POLİS MEMURU YILDIRIM, BUGÜN BEYKOZ’DA TOPRAĞA VERİLECEK.

İstanbul’da bir emniyet mensubu korona virüsten hayatını kaybetti

İSTANBUL’UN ATAŞEHİR İLÇESİNDE KORONA VİRÜSE YAKALANAN POLİS MEMURU FERİDUN FIRAT YILDIRIM, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. POLİS MEMURU YILDIRIM, BUGÜN BEYKOZ’DA TOPRAĞA VERİLECEK.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:23
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İstanbul’da bir emniyet mensubu korona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde korona virüse yakalanan bir polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, bugün Beykoz’da toprağa verilecek.

Edinilen bilgilere göre; Mart ayının ilk gününde ateş ve öksürük şikâyetiyle hastaneye başvuran ve yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, durumunun ağırlaşması üzerine Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Feridun Fırat Yıldırım’ın cenazesi, bugün Kartal Soğanlık Gasilhanesi’nde ikindi namazına yakın bir saatte kılınacak. Yıldırım’ın naaşı, namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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