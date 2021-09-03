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İstanbul’da bir binanın çatı katında yangın çıktı

İstanbul serbest bölge içerisinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. İçeride bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiyenin soğutma çalışması ise havadan görüntülendi.

Asayiş 03.09.2021, 12:29
İstanbul’da bir binanın çatı katında yangın çıktı

İstanbul serbest bölge içerisinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. İçeride bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiyenin soğutma çalışması ise havadan görüntülendi.

İstanbul serbest bölge içerisinde buluna bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken olayla ilgili inceme başladı. İtfaiyenin soğutma çalışması ise havadan görüntülendi.

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