İstanbul’da binlerce sülük yurt dışına çıkarılmak üzereyken ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen binlerce sülük ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin veri analizi sonucu riskli görülen yabancı uyruklu bir yolcu Sabiha Gökçen Havalimanında gözetim altına alındı. Kırgızistan Manas Havalimanına gidecek uçağa yüklenecek valiz önce x-ray cihazından geçirilip daha sonra açılarak arandı. Valiz içerisindeki bez torbalarda sıra dışı bir hareketlilik tespit edildi.

Nemli torbalar açıldığında içerisinde binlerce canlı sülük bulunduğu anlaşıldı. “Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme” (CITES) başlıklı uluslararası anlaşma gereği izinsiz yurt dışına çıkarılması izne tabi olan ve hakkında herhangi bir belge ibraz edilmeyen yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki sülükler İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.