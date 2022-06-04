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İstanbul’da bin 682 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil gibi bölgelerde gerçekleştirilen uygulamada bin 682 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 04.06.2022, 23:13
İstanbul’da bin 682 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil gibi bölgelerde gerçekleştirilen uygulamada bin 682 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde megakentte düzensiz göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. İstanbul geneli belirli ilçelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmenlere karşı gerçekleştirilen uygulamada, bin 682 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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