İstanbul’da bıçaklanan gence kazaklı tampon kamerada

Esenler’de bir genç sokak ortasında kavga ettiği şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Olaydan sonra şahıs kaçarken, yaralanan genç kan kaybını durdurmak için kazağını çıkartıp ayağına tampon yaptırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü bir genç, sokakta husumetlisi olan bir şahısla karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıs bıçak çekerek genci bacağından bıçakladı. Olayın ardından şahıs kaçarken, yaralanan genç yere bile düşmeden ayakta yardım bekledi. Genci gören çevredekiler yanına gelerek yardım etmek istedi.

Yaralı gence kazakla tampon yaptı

O esnada kan kaybı yaşadığını gören genç, üstündeki kazağı çıkartarak tampon yapması için yanındakine verdi. Kazağı alan arkadaş bacağına tampon yaparak sağlık ekiplerini bekleyen başladı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.