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İstanbul’da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de aynı 4 ayrı işyerine giren 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Asayiş 03.08.2022, 13:54
İstanbul’da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de aynı 4 ayrı işyerine giren 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ndeki 4 ayrı iş yeri hırsızların hedefi oldu. Aynı dükkanlara giren 4 hırsız buldukları değerleri eşyaları alıp kayıplara karıştı. Şikayet üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf A.’nın 11 suç kaydı, Barış Ç.’nin 19 suç kaydı ve Volkan A.’nın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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