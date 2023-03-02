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İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Asayiş 02.03.2023, 18:39
İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.