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İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Asayiş 02.08.2022, 11:51
İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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