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İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 34 kişi yakalandı

İstanbul

Asayiş 15.10.2021, 13:56
İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 34 kişi yakalandı

İstanbul

İl genelinde, mahkeme kararları ile hapis cezaları kesinleşen şüphelilere yönelik 75 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hapis cezaları bulunan 34 hükümlü gözaltına alınarak cezaevlerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için dün gece 75 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların aralarında, Mehmet B’nin cinsel istismarı suçundan 8 yıl 8 ay, Ömer A’nın yağma suçundan 8 yıl 4 ay, Necati A’nın kasten adam öldürmek suçundan 8 yıl 1 ay, Erdal Ç’nin yaralama suçundan 6 yıl 9 ay, Satılmış Ö’nün 6 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirtildi. Yine hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezaları kesinleşen İbrahim H., Fırat Can A. Erhan G.’nin de gözaltına olduğu bildirildi.

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