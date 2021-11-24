İstanbul’da “aradaki adam” yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun

İstanbul’da, uluslararası alanda faaliyet gösteren çeşitli firmaların elektronik posta adreslerini ele geçirerek ödemeleri kendi hesaplarına yönlendiren dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. “Aradaki adam” olarak nitelendirilen yöntemle milyonlarca lirayı bulan vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde ticari faaliyet gösteren bir firmanın yetkililerince gerçekleştirdiği suç duyurusu üzerine geniş çaplı çalışma yaptı. Adı gizli tutulan şirketin, 181 bin 988 Avro, 31 bin 820 İngiliz sterlini ve 606 bin Amerikan doları tutarındaki ödemelerinin, devreye giren dolandırıcılar tarafından başka hesaplara aktarıldığı ileri sürüldü. “Aradaki adam” olarak nitelendirilen yöntemle firmanın elektronik posta adresini ele geçiren şebekenin, milyonlarca lirayı bulan vurgun yaptığı anlaşıldı.

Yapılan teknik ve fizik takibin ardından şebekenin 12 üyesi belirlendi. Ardından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Dört şüphelinin adreslerde bulunamadığı operasyondaki aramalarda bir miktar para ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli emniyete götürülürken, firari 4 zanlının yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı.