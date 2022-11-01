İstanbul’da ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü kamerada

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu’nda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa ısrarla yol vermeyen otomobil sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu istikametine doğru seyrelen otomobil sürücüsü, arkasından siren çalarak gelip yol isteyen ambulansa duyarsız kaldı. Bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayda araç sürücüsü, ısrarla ambulansa yol vermedi ve frene bastı. Otomobil sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.