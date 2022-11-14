İstanbul’da Amatör Lig maçında hakemi böyle darp ettiler

İstanbul 1. Amatör Lig’de Bağcılar Gençlergücü ve Karadolapspor arasında oynanan mücadelede sonrası hakem Mehmet Burak Arıcan darp edildi.

İstanbul 1. Amatör Lig 5. Grup maçında Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor, Mahmutbey Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın hakemi Mehmet Burak Arıcan, maçın ardından darp edildi.

Bağcılar Gençlergücü - Karadolapspor maçında hakem olan Arıcan, bir sonraki U16 Ligi Trabzon1453 Spor - Güngörenspor müsabakasında yardımcı hakem oldu. Bu karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan Arıcan, Bağcılar Gençlergücü futbolcuları tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası Arıcan, kendisini darp eden futbolculardan şikayetçi oldu.