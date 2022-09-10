İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada

Kağıthane’de yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyreden alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza anı kameralara yansırken, yara almadan kurtulan sürücünün ehliyetine el konulup aracı ise trafikten men edildi.

Kaza, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle yokuş aşağıya süratli şekilde seyreden Furkan P., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Zincirleme kaza sonucunda Furkan P. kazadan yara almadan kurtulurken, araçtan inerek etrafına bakındı.

Alkollü sürücü 3 araca çarparak durabildi

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Furkan P.’ye alkol testi yapan polis, 0.98 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın ehliyetine el konulurken, otomobili ise trafikten men edilerek emniyet otoparkına götürüldü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, süratli şekilde gelen sürücü park halindeki araca çarpıyor. Sürücü ardından araçtan inerek etrafa bakınıyor. Vatandaşlar olay yerine geliyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kaza yerinde bir süre panik yaşanıyor.