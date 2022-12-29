İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Çöp zannettiği adamı ezip kaçtı

Kağıthane’de alkollü halde yolda yürüdüğü esnada yere yığılan bir adama, onu çöp zanneden sürücü ezip kaçtı. Hastanede 10 gün yatan adamın şikayetçi olması üzerine Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı.

Olay, geçtiğimiz 12 Kasım Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldığı öğrenilen Yaşar Şahin (58) yolda yürüyerek eve gitmek istedi. Adam alkolün etkisiyle sokak üzerinde yere yığıldı. O esnada sokak arasından geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı Şahin, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

Yerde yatan adamı çöp zannetmiş

Yaklaşık 10 gün sonra tedavisi tamamlanan Yaşar Şahin, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine otomobil çarptığını ve kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Şahin’in üzerinden geçen aracın plakasının 34 FSD 194 olduğu tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan polis Muzaffer E.’yi (25) gözaltına aldı. Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan şahıs, “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın adamı çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı.