İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada: Araç 25 metreden aşağıya uçtu

Kağıthane’de yokuş aşağıya seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, frenlerin tutmaması sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten apartman boşluğuna uçtu. Kaza anı kameralara yansırken, yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhtemel bir facianın ucuz atlatıldığı kazayla ilgili vatandaşlar, aynı yerde ikinci kez bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek bir an önce önlem alınmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sipariş yetiştirmek için 34 DDP 682 plakalı hafif ticari araçla seyreden Furkan Erdinç (25), dik bir yokuştan aşağıya inmeye başladı. Sürücü yokuşta frene bastı ancak iddiaya göre tutmaması sonucu araç kontrolden çıktı.

Yaklaşık 25 metreden aşağıya uçtu

Yokuş aşağıya hızlanan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden aşağıya uçtu. Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken, araç içerisindeki Furkan Erdinç, hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ölümcül kazadan hafif yaralı kurtuldu

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünü hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Muhtemel bir facianın ucuz atlatıldığı kazayla ilgili vatandaşlar, aynı yerde ikinci kez bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek bir an önce önlem alınmasını istedi. Öte yandan apartman boşluğuna uçan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.