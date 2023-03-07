İstanbul’da akıl almaz hırsızlık kamerada: Çocuğunun hastalığını bahane ederek telefonu çaldı

Bağcılar’da bir şahıs müşteri olarak girdiği bir işyerinde, çocuğunun hastalığını bahane ederek görüşme yapmak için bir kişinin 43 bin lira değerindeki cep telefonunu aldı. Şahıs telefonu teslim aldıktan sonra konuşuyormuş gibi yaparak yavaş adımlarla gözden kayboldu. İlginç hırsızlık kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine gelen M.G. isimli bir şahıs, müşteri olarak girdiği işyerinde, sahibi Özcan Demirhan ile tokalaşarak bir süre oturdu. Şahıs ardından çocuğunun hastalığını bahane ederek acil telefon görüşmesi yapması gerektiğini söyledi. İzni aldıktan sonra Murat Suda’nın 43 bin lira değerindeki cep telefonunu gri renkli araçtan alan şahıs, konuşmaya başladı. Şahıs dükkanın önünde bir süre telefonla görüştükten sonra yavaş ve sakin adımlarla bulunduğu yerden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar kameralara yansıdı. Telefon sahibinin şikayetçi üzerine polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

“Çocuğunun hasta olduğunu ve telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi”

Olay hakkında konuşan Özcan Demirhan, “M.G. isimli şahıs dükkanınıza müşteri olarak geldi. Dükkandan bir kaç ürün sorduktan sonra çocuğunun hasta olduğunu telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Bizde telefonu kendisine verdik. Dükkan içerisinde konuşmaya başladıktan sonra kapıya doğru ilerledi kapının önünde belirli bir süre konuştuktan sonra telefonla birlikte bulunduğu yerden uzaklaştı. Özellikle Bağcılardaki esnaf arkadaşlarımız dikkatli olsunlar. Cezaevinden yeni çıkmış bu insan biz gerekli yerlere şikayette bulunduk temennimiz en yakın zamanda yakalanması“ dedi.