İstanbul’da akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada

Yeniköy’de bir akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde rahatsızlanan sürücü, fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobil önce yakıt alan sürücüye ve çalışana ardından da diğer araca çarpıyor. Aracın çarptığı iki kişi pompaya çarpıp yere düşüyor.

Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunda 34 DP 948 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Tevfik Burcu, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanmıştı. Sürücü Burcu, fren yerine gaza basınca kontrolünden çıkan araç, o esnada istasyonda 34 GT 3845 plakalı otomobiline yakıt alan Gürsel Şimşek’e ve istasyon görevlisi Serhat Katar’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yakıt pompasına çarparak yere savrulurken, araç park halindeki otomobile çarparak durabilmişti.

Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı 2 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. İstasyon görevlisi Katar’ın durumunun ise ağır olduğu öğrenilmişti. Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuştu.

Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada

Çalışmaların ardından araçlar trafik çekicisi yardımıyla bulundukları yerden kaldırılacak emniyet otoparkına götürülmüştü. Yakıt pompasında ise maddi hasar meydana gelmişti. İstasyonda meydana gelen feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobil önce yakıt alan sürücüye ve çalışana ardından da diğer araca çarpıyor. Aracın çarptığı iki kişi pompaya çarpıp yere düşüyor.