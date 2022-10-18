İstanbul’da 85 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde, toplam 85 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilere evini kiraya veren 8 kişiye idari işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Göçmen Kaçakçılığı” suçu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde bir dizi denetim gerçekleştirildi.

Dün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde yürütülen denetimlerde, çoğunluğu Orta Doğu ve Asya kökenli 85 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, denetimler çerçevesinde söz konusu göçmenlere evlerini kiraya veren 8 ikamet sahibi gözaltına alındı. Ev sahiplerine “Günübirlik Kiralama” suçundan idari işlem yapılırken, yakalanan 85 şahısla ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.