İstanbul’da 83 yaşındaki kadını 1 buçuk milyon lira dolandırıldı

Şişli’de 83 yaşındaki emekli vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 1 buçuk milyon lirasını dolandıran 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da 83 yaşındaki emekli Şeniz K., kendilerini polis, savcı, kamu görevlisi gibi olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1 buçuk milyon lira parayı, şüphelilerin banka hesabına gönderdi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, olayın organizatörünün de içinde bulunduğu 8 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen 8 şüpheli, 30 Mart 2023’de Şişli’de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan hesapçılar A.T., C.A., M.O.T., aracılar V.K., D.G., hesap temin eden M.E.E., şoför F.Y, ve organizatör U.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 şüpheli tutuklandı

Sevk edilen 8 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 milyon 750 bin liralık konu aydınlatıldı

Öte yandan yapılan detaylı inceleme sonucunda ülke genelinde toplam mağduriyeti 2 milyon 750 bin lira olan 7 benzer faili meçhul konunun daha aydınlatıldığı öğrenildi.