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İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
Asayiş 22.04.2022, 12:03
İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.