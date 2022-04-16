İstanbul’da 6 araçtan hırsızlık yaptı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Fatih’te polis ekipleri, bir otoparktaki 6 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlıyı yakalamak için otoparkçı kılığına girdi. Polisleri fark eden zanlı kaçmaya çalışınca yaşanan kovalamaca kameraya yansırken, zanlı ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih’te bulunan bir otopark içerisinde gerçekleşen 6 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalar neticesinde suçları işlediği tespit edilen H.İ. isimli şahsın yakalanmasına yönelik 13 Nisan’da operasyon yapıldı. Ekipler kendilerini otoparkçı olarak tanıtarak şahsı yakalamak isterken, zanlı elindeki tornavidayı polislere sallayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu ekipler zanlıyı, Cibali Mahallesi Alaattin Çıkmazı içerisinde yakalayarak gözaltına alındı.

Zanlının elindeki tornavidayı sallayarak kaçmaya çalıştığı anlar ise kameraya yansıdı.

H.İ. isimli zanlı 14 Nisan’da “Otodan Hırsızlık, Görevli Memura Mukavemet ve Mala Zarar Verme” suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.