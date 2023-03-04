İstanbul’da 5 milyon liralık ilaç vurgunu: 5 gözaltı

İstanbul’da bir hastanede, kanser hastaları için hazırlanan ilaçlar yerine su enjekte edip, maddi değeri 10 bin ile 90 bin TL arasında değişen gerçek ilaçları, bir eczacı ve bir kuryeye yüklü miktarda para karşılığında sattıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle devleti yaklaşık 4 milyon 914 bin 644 lira zarara soktukları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, İstanbul’da bir hastanenin onkoloji bölümünde, kemoterapi gören kanserli hastalar için hazırlanan ilaçlar yerine su enjekte edip, maddi değeri 10 bin ile 90 bin TL arasında değişen gerçek ilaçları, çeşitli hırsızlık yöntemleriyle kendi zimmetine geçiren görevlilerin, sırt çantalarında dışarı çıkardıkları ilaçları bir eczacı ve bir kuryeye yüklü miktarda para karşılığı teslim ettikleri tespit edildi. Çalışmaların tamamlayan polis ekipleri tarafından 3 Mart’ta yapılan eşzamanlı operasyonda 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ev, araç, eczane ve ilgili kişilerin kullanımında olan hastane bölümlerinde yapılan aramalarda, 4 bin 401 dolar, 30 euro para, 20 pound, 70 bin 435 lira 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki işlemelerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan operasyon anı kameraya yansıdı.