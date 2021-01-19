İstanbul’da 5 ilçede DEAŞ’a yönelik operasyon: 16 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 5 ilçede önceden belirlenen 20 adrese yapılan operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 5 ilçede önceden belirlenen 20 adrese yapılan operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alındığı adreslerde geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı.Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12