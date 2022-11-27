İstanbul’da 5 adet iş yerinden hırsızlık: 8 şüpheli yakalandı

Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane’de bulunan 5 adet ayrı iş yerindeki hırsızlıkla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin siyah minibüsle gelip ev ve mutfak eşyası satılan mağazadan eşya çaldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince; Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane’de gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı. İncelemeler neticesinde 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı. 8 şüphelinin 22 Kasım Salı tarihinde siyah bir minibüsle gelip ev ve mutfak eşyası satılan iş yerinden yaptığı hırsızlık, mağazanın güvenlik kameralarına takıldı.

Gözaltına alınan Birol C. Ç., Recep Y., Alkan D., Tugay K., Münir K., 6 adet suç kaydından Selman K., Uğur Ç. ve Engin Ç. adliyeye sevk edildi.