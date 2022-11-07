İstanbul’da 41 bin 35 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İstanbul’da 1 Ocak-4 Kasım2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 41 bin 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 100 bin 626’sı geri gönderme merkezlerine sevk edildi. İşyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 962 tabela mevzuata uygun hale getirtildi.

İstanbul’da kaçak göçle mücadele İçişleri Bakanlığının koordinesinde devam ediyor. Yasa dışı yollarla Türkiye giriş yaptıkları tespit edilen veya evini kaçak göçmenlere açanlara yönelik adli ve idari işlemler başlatılırken, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenler, durumlarıyla ilgili yapılan incelemenin ardından sınır dışı ediliyor. İstanbul’da kaçak göç ile mücadele çerçevesinde 01 Ocak-04 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 41 bin 35 kaçak göçmen doğrudan İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine sınır dışı edilirken, 100 bin 626 yabancı ise işlemlerinin arından Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Ayrıca İstanbul’da gerçekleştirilen işyerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7 bin 962 tabelanın mevzuata uygun hale getirildi. Zabıta, Emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan bu incelemelerde işyerleri; ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulduğu öğrenildi.