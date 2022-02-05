İstanbul’da 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen şahsı, 15 gün takip edip müşterisine satış yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Şahsın evinde ve işyerinde arama yapan polis ekipleri, yaklaşık 400 litre sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, Murat Ş. isimli şahsın sahte alkol satışı yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, şahsı fiziki takibe alarak izlemeye başladı. Şahsı 15 gün boyunca takip eden Kağıthane polisi, haftanın birkaç günü aynı adreste sahte alkol satışı yaptığını tespit etti.

Kağıthane polisi 15 gün takip edip suçüstü yakaladı

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, Çağlayan Mahallesi’nde Murat Ş.’nin 34 LV 7633 plakalı araçla sokağa geldiğini ve Ramazan T.’ye para karşılığında içerisinde sahte alkol olan şeffaf şişeyi verdiğini gördü. Hemen harekete geçen Kağıthane polisi, şahısları kıskıvrak yakaladı. Araç içerisinde arama yapan ekipler, toplamda 113 adet yarım litrelik şişeler içerisinde sahte alkol ele geçirdi. Aramaların ardından Murat Ş. ve Ramazan T. ise gözaltına alındı.

Yaklaşık 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Alkollere el konulduktan sonra Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsın işyerine ve evinde baskın düzenledi. Baskınlarda Çağlayan Mahallesi’ndeki işyerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet mermi bulunurken, işyerindeki Ergin Ş. ise emniyete götürüldü. Murat Ş.‘nin Yahya Kemal Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramalarda ise şişe, bidon ve damacanalardaki içerisinde toplamda 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Ayrıca anason şişesine ve ölçüm aletine de el konuldu.

Sahte alkol satıcısı tutuklandı

Aramaların tamamlanmasının ardından emniyette gözaltına tutulan Murat Ş.‘nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sahte alkol satın alan Ramazan T. ve ruhsatsız silah bulunduran Engin Ş. ise işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.