İstanbul’da 4 milyon liralık langırt vurgunu: Sanıklar hakim karşısına çıktı

Kiraladıkları langırtları alışveriş merkezi ve okullara koyarak büyük sermaye kazanacakları vaadiyle 7 kişiyi mağdur eden sanıklar, toplamda 4 milyon 160 bin TL vurgun yaptı. Ucuz telefon ve televizyon ticareti yapacakları konusunda da mağdurları dolandıran sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri savunmasında, “Dolandırma kastı ile hareket etmedim” dedi.

Langırt kiralama ve ucuza telefon ticareti adı altında toplamda 4 milyon 160 bin TL vurgun yapan 6 sanık, “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 70’er yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar Davut Süer, Kenan Bulut, Hayrullah Doğan katılırken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Bu olaydan sonra beni gasp ettiler”

Sanık Davut Süer savunmasında, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Langırt makinelerini sözleşmeyle müştekilere satışını vermiştim. Makineleri okullara koydular sonra pandemi dönemi başladı ve makineleri iade etmek istediler. Makinelerin parasını benden istediler, makineleri iade aldım ve parasını müştekilere ödedim. Bu olaydan sonra beni gasp ettiler. Dolandırma kastı ile hareket etmedim” diyerek beraatini istedi.

Sanık Hayrullah Doğan savunmasında, “Kenan ile otel işletmeciliği yapıyorum. Banka hesap bilgilerimi istedi, ben de verdim. Sonra hesabıma para geldi. Parayı Kenan’a verdim. Olayla ilgili bilgim yoktur. Davut ile aramda bir ticaret olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

“Kimseyi dolandırmadım”

Sanık Kenan Bulut yaptığı savunmada, “Davut yaptığı langırt ve diğer işlere zaman zaman beni ortak etti. Hesabıma gelen paralar Davut ile aramdaki ticaretten kaynaklıdır. Davut ile birlikte hareket etmedim. Kimseyi dolandırmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Müştekilerden Osman Şimşek, “Yatırım amaçlı olarak kendisine ilk etapta 60, ikinci etapta 30 bin TL gönderdim. Kar olarak bana bir miktar para gönderdi. Sahte mailler gösterdi. Bizi inandırmak için gerçek olmayan birçok durum söyledi. Biz de inandık. Kendisine toplam 1 buçuk milyon TL gönderdim. Davut vadettiği telefon ve televizyonları uygun fiyata alacağını söylemişti ancak bana 7 adet telefon göndermişti. Bana göndereceği telefon sayısı 250 adetti. Geri ödeme olarak 250 bin TL ödeyip diğer zararlarımı gidermedi. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi. Diğer müştekiler de zararlarının giderilmediğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmada hazır bulunmayan sanık ve müştekilere bir sonraki duruşmada hazır bulunmaları için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle müştekilere ciddi bir ticaret yapıyormuş gibi davranarak milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği ifade edildi. İddianamede, şüphelilerden Davut Süer’in langırt kiralama adı altında sermaye koyan kişilere her ay düzenli ödeme yapacağını söylediği, bu şekilde çeşitli okullara, kafelere ve AVM’lere langırtları kiraladığını, her ay büyük miktarda gelir elde ettiği yönünde hileli söz sarf ettiği belirtildi.

Şüphelilerin müştekilerden topladığı paraların bir kısmını geri ödedikleri, daha sonrasında pandemi sebebiyle okul, kafe ve AVM’lerin kapandığı bahane edilerek ödeme yapılmadığı anlatıldı. Şüpheli Davut Süer’in yurt dışından yarı fiyata cep telefonu getirtebileceğini belirterek sahte içerikli mail gönderdiği ve müştekilerden 74 bin 500 TL aldığı, şüphelilerin müştekilerden toplamda 4 milyon 160 bin TL para topladığı kaydedildi. İddianamede, 6 sanığın 7 müştekiye yönelik “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” suçunu işlediği gerekçesiyle 70’er yıla kadar hapsi istendi.