İstanbul’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sultangazi’de düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’nin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 Ağustos’ta Sultangazi’de operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, yapılan aramada 4 kilo metamfetamin, 40 bin 100 euro ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, Şişli Kuştepe Mahallesi’nde dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Bin 705 şahıs, 584 araç ve 295 motosikletin denetlendiği uygulamada 3 adet uyuşturucu hap, 5 gram mariuhana, 2 gram metamfetamin ve bir miktar eroin ele geçirildi. Uygulamada 1 şahsa dur ihtarına uymamaktan idari işlem uygulanırken, 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.