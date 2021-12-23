İstanbul’da 310 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi

İstanbul’da sene başından bu yana sahte içki, gümrük kaçağı tütün mamulleri ve farklı suç unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 310 ton ürün imha edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı Ocak ayından bugüne kadar ‘sahte alkol’ ve ‘gümrük kaçağı tütün ürünleri’ ve diğer suç unsurları ile ilgili yürütülen operasyonlarda 310 ton ürün ele geçirildiği belirtildi. Kent genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan depolara yönelik operasyonların ağırlıkta olduğu çalışmalarda el konulan ürünler, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 ve 20 Aralık tarihleri arasında imha edildiği aktarıldı.

Sahte ve kaçak alkol, tütün mamulleri ve diğer suç unsurlarının imha edilme anları kameralara böyle yansıdı.