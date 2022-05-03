İstanbul’da 204 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul’da “Göçmen Kaçakçılığı" amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yasadışı yöntemlerle Türkiye’ye gelen 83 Afganistan, 37 Suriye, 23 Pakistan ve 61 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.