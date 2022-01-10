İstanbul’da 200 bin lira değerinde musluk çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da 200 bin lira değerinde musluk çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları ve iş yeri çalışanına yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih, Aksaray mahallesinde 29 Aralık 2021 tarihinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Nedim B. (55), Yılmaz A. (28) ile Çağlar U. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada Başakşehir ve Esenler’de çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi. Şahısların çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Çağlar U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.