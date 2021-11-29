İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, örgütün Suriye kolu YPG/PYD saflarında faaliyet gösterdikten sonra illegal yollarla Türkiye’ye geldikleri ve PKK/YPG için eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 26 Kasım’da 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 7 şüpheli yakalanmıştı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.