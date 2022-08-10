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İstanbul’da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı
İstanbul’da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Sokaklarda sel sul
Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, “Allah’ım bu nasıl acı” diye feryat etti
İstanbul’da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Sokaklarda sel sul
İstanbul’da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Sokaklarda sel suları ve gölekler oluştu.
Asayiş 10.08.2022, 07:43
İstanbul’da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Sokaklarda sel suları ve gölekler oluştu.