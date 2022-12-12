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İstanbul’da 2 bin kaçak göçmen daha yakalandı
İstanbul’da son bir haftada yapılan operasyonlarda 2 bin 17 kaçak göçmen daha yakalandı.
Asayiş 12.12.2022, 10:44
İstanbul’da son bir haftada yapılan operasyonlarda 2 bin 17 kaçak göçmen daha yakalandı.
İstanbul Polisi, düzensiz göçmenlerle ilgili il genelinde 5 ila 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı uyruklardan toplamda 2 bin 17 sığınmacıyı yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, emniyette yapılan işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği duyuruldu.