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İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen iki şüphelinin 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen şüphelini

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen iki şüphelinin 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen şüphelinin ise 39 yıla kadar hapsi istendi.

Asayiş 29.09.2021, 09:36
İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen iki şüphelinin 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen şüphelini

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen iki şüphelinin 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen şüphelinin ise 39 yıla kadar hapsi istendi.

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