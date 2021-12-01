İstanbul’da 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda yurda yasadışı yollarla getirilen 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında dün Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir firma tarafından yurt dışından kaçak olarak tütün getirildiği ve bu tütünlerin sahte irsaliye düzenlenerek firmanın deposunda saklandığı tespit edildi. Operasyon kararı alan emniyet ekipleri, aynı gün depoya gerçekleştirilen baskında piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lirayı bulan, 247 bin 300 paket halinde 12 ton 102,5 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Depoda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheliden biri bu sabah adli makamlara sevk edildi. Diğer zanlının polisteki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.